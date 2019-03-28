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ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ В МОСКВЕ

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Реабилитация наркозависимых при использовании комплексных методик и программ
8 (906) 929-99-92
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г. Москва
8 (906) 929-99-92
100% анонимность зависимого и представителя зависимого
Высокая компетенция специалистов: координаторы, наркологи, психологи
Индивидуальный подбор условий реабилитации: страна, регион, город
Стоимость реабилитации: терапия, проживание, питание - от 990 руб.
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● О проблеме наркомании в 2020 г.
● Структура реабилитации пациентов
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● Статистика смертности
● Отправка пациентов за границу
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УСЛУГИ

  • Комплексная реабилитация
  • Выезд и консультация психолога на дому
  • Выезд и консультация нарколога на дому
  • Снятие абстинентного синдрома (снятие ломки - все виды наркотических веществ и алкоголь)
  • Комбинированная детоксикация организма
  • Кодировка (алкоголь)
  • Подшивка (наркотические вещества)

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*минимальный рекомендуемый срок не менее 3 месяцев, оптимальный от 12 до 24 месяцев.
В России, в 90-х годах проблема наркомании начала приобретать катастрофические масштабы. Вследствие чего, для борьбы с употреблением наркотиков, начали применяться очень разносторонние методы. Как показывает опыт, далеко не все методы оказались действенными и приносили пользу, а порой даже наоборот, только усугубляли ситуацию, вводили в заблуждение зависимых и их близких (созависимых людей).
БЛОКАТОРЫ

ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ В 2020 ГОДУ

1
Или «Метадоновая программа» - лечение наркозависимого психоактивными веществами для облегчения синдрома отмены.
В результате приема определённых лекарств, абсолютно пропадает эффект от наркотических веществ.
ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Коррекция мозга наркоманов - хирургическая операция на мозге, после которой, якобы, пропадает психологическое влечение к употреблению.
ТРУДОТЕРАПИЯ
Центры реабилитации наркоманов с бесплатным содержанием, где химическая зависимость лечится 12-ти часовым - каждодневным трудом.
2

НЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДИКИ "ЛЕЧЕНИЯ" НАРКОМАНИИ

МАГИЯ
Магия, экстрасенсорика - заговоры, гипноз, снадобья, ритуалы.
РЕЛИГИЯ
Центры реабилитации наркоманов с религиозным уклоном (при религиозных организациях) – упор ставится на духовное возрождение личности.
ДЕТОКСИКАЦИЯ
Очищение организма от наркотических веществ медицинскими препаратами, плазмаферез.
На сегодняшний день проблема наркомании только набрала обороты. Ассортимент наркотических веществ, употребляемых наркоманом, увеличился в десятки раз. И к великому сожалению, деградация наркомана и прямой путь к смерти только ускорился.
*ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ МЕТОДИКИ ПРИВЕДЕННЫЕ В СПИСКЕ.
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТОЛЬКО ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ.
!!!

ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА НАРКОМАНИИ В 2020 ГОДУ

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

*в списке приведены названия основных видов наркотических средств употребляемых наркоманами, в том числе "жаргонные" названия.
Препараты, вызывающие наркотическую зависимость, можно отнести к одному из следующих видов:
КАННАБИНОИДЫ
продукты конопли и синтетические наркотики
марихуана
гашиш
"план"
спайсы
"манага"
ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ
производные фенилалкиламина и кокаин
кокаин
эфедрон
экстази
MDPV (соль)
фенамин (фен)
метамфитамин
ОПИАТЫ
продукты опийного мака и синтетические наркотики
героин
метадон
кодеин
морфин
промедол
фентанил
ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ
препараты вызывающие галлюцинации, иллюзии, бред
ЛСД
РСР
мескалин
псилацибин
2C-I
"марка"
СЕДАТИВЫ
лекарственные препараты, оказывающие воздействие на центральную нервную системы
барбитураторы
транквилизаторы
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОМАНОВ В МОСКВЕ
МАГИЯ
Магия, экстрасенсорика - заговоры, гипноз, снадобья, ритуалы.
РЕЛИГИЯ
Центры реабилитации наркоманов с религиозным уклоном (при религиозных организациях) – упор ставится на духовное возрождение личности.
ДЕТОКСИКАЦИЯ
Очищение организма от наркотических веществ медицинскими препаратами, плазмаферез.
!!!
*ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ МЕТОДИКИ ПРИВЕДЕННЫЕ В СПИСКЕ. ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЯВЛЯЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИКИ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТОЛЬКО ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ПОДХОДЕ.
На сегодняшний день проблема наркомании только набрала обороты. Ассортимент наркотических веществ, употребляемых наркоманом, увеличился в десятки раз. И к великому сожалению, деградация наркомана и прямой путь к смерти только ускорился.
ТЕНДЕНЦИЯ РОСТА НАРКОМАНИИ В 2020 ГОДУ
КЛАССИФИКАЦИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
*в таблице приведены названия основных видов наркотических средств употребляемых наркоманами, в том числе "жаргонные" названия.
Препараты, вызывающие наркотическую зависимость, можно отнести к одному из следующих видов:
КАННАБИНОИДЫ
продукты конопли и синтетические наркотики
марихуана
гашиш
"план"
спайсы
"манага"
ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ
производные фенилалкиламина и кокаин
кокаин
эфедрон
экстази
MDPV (соль)
фенамин (фен)
метамфитамин
ОПИАТЫ
продукты опийного мака и синтетические наркотики
героин
метадон
кодеин
морфин
промедол
фентанил
ГАЛЛЮЦИНОГЕНЫ
препараты вызывающие галлюцинации, иллюзии, бред
ЛСД
РСР
мескалин
псилацибин
2C-I
"марка"
СЕДАТИВЫ
лекарственные препараты, оказывающие воздействие на центральную нервную системы
барбитураторы
транквилизаторы
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОМАНОВ В МОСКВЕ
разрушение печени,
ВИЧ / СПИД и другие сопутствующие вирусные заболевания,
проблемы с лёгкими, сердцем, почками, сосудами, зубами и т.д.
ЗДОРОВЬЕ
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ЭТАПЫ ДЕГРАДАЦИИ ПРИ НАРКОМАНИИ

Вследствие длительного употребления наркотиков, либо алкоголя, человек начинает разрушать свою жизнь, ставя в приоритет употребление, нежели обычный повседневный быт и выполнение возложенных на него ответственностей - перед семьёй, близкими ему людьми и окружающим его обществом. Начинается этап деградации личности.
4
непреодолимое желание употребить наркотик
агрессия, психоз, чувство страха, раздражительность, истерия.
ПСИХИКА
в пользу употребления человек начинает лгать, идти на подлость, предавать, воровать, обижать близких и родных, манипулировать.
ПРИНЦИПЫ И УБЕЖДЕНИЯ
проблемы на работе, дома, учёбе, проблемы с законом,
изоляция от общества,
финансовые долги.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ
Степень заболевания наркоманией определяется количеством разрушений во всех сферах , а качество выздоровления определяется уровнем восстановления этих сфер. Заболевание достаточно изучено и поддается лечению, результатом которого являются долгосрочные и комфортные ремиссии наркомана, в которых зависимые и их близкие возвращаются к здоровой, продолжительной и социально приемлемой жизни.
Наркомания – это болезнь, лечение которой возможно только при комплексном и всестороннем подходе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРЕДЛАГАЕМАЯ СТРУКТУРА РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ В МОСКВЕ

"Федеральный центр реабилитации наркозависимых" поможет решить Вам проблему зависимости, на высококвалифицированном и проверенном уровне, позволяющем предоставить наркозависимому правильную реабилитацию.
Наш call центр работает для вас 24 часа в сутки
Профессиональная психологическая помощь, целью которой является выработка мотивации к изменениям.
Интервенция
Детоксикация
Выведение из организма пациента токсических продуктов распада.
Реабилитация
Реабилитация «Восстановление утраченного».
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ЭТАПА ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ

Выздоровление от химической зависимости это процесс, направленный на восстановление всех сфер жизни человека, пострадавших во время употребления.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДИКИ РЕАБИЛИТАЦИИ

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕТОДИКИ РЕАБИЛИТАЦИИ
Работа с зависимостью по программе «12 шагов»
Самая эффективная методика в мире лечения наркомании, алкоголизма, а также других форм зависимости, принципом которой является преобразование человека страдающего, от любой формы зависимости, в человека, выздоравливающего от неё. Подробнее.
01
Индивидуальная работа с психологом
Индивидуальная работа с психологами-даст решение личностных проблем и внутренних конфликтов, информируя пациента о сути, возникшей у него проблемы и реальной степени её серьезности, формируя четкие рекомендации, как наилучшим образом решить его проблему.
02
Групповая психотерапия в равном круге
Групповая психотерапия в равном круге - даёт возможность участникам, под наблюдением психотерапевта, использовать опыт других зависимых для расширения обзора навыков выздоровления и формирования здоровой мотивации к трезвой жизни.
03
Приобретение навыков и умения анализировать свои чувства, желания, мысли и действия
Даёт возможность зависимому более точно разбираться в себе, своих желаниях и возможностях, для предотвращения дальнейших ошибок и внесения здоровой коррекции в своё будущее.
04
Развивающие терапевтические мероприятия
Цель - изменение поведения и мышления зависимого, таким образом, чтобы стать более счастливым, продуктивным и успешным.
05
Построение личной дисциплины, умение ставить и добиваться целей
Дисциплина даёт возможность отрезать связь между чувствами и действиями, что в дальнейшем позволяет делать то, что нужно, а не то, что хочешь. Для многих зависимых-это является чуждым. Чак Паланик как - то сказал: «Если ты не знаешь, чего хочешь, ты в итоге останешься с тем, чего не хочешь». Исходя из этого вытекает необходимость постановки себе целей и определение четкого маршрута для дальнейшей или повседневной жизни.
06
Приобретение навыков здорового взаимодействия с окружающим социумом
Большинство социальных связей в жизни зависимого разрушены, либо являются крайне деструктивными. Это происходит потому, что наркоману для поддержания своей наркомании приходится постоянно врать, скрывать, предавать, не сдерживать свои обещания, подставлять и самое главное обвинять окружающих его людей в своих проблемах для защиты своего употребления. Такая манера поведения очень «въедается» и зависимый начинает ей пользоваться даже тогда, когда в этом нет необходимости или она бесполезна. В выздоровлении необходимо приложить не мало усилий, чтобы признать, что центр моих проблем-это я сам. Научиться здоровым взаимоотношениям с окружающими его людьми и усвоить, что никто ему ничего не должен.
07
Умение признавать свои ошибки и корректировать последующие действия
Даже здоровому человеку не получается жить и не ошибаться. Но что характеризует успешного человека? Одна из черт такого человека-это умение признавать свои ошибки и делать выводы. Для зависимого-это одно
из самых сложных действий. Ведь признав, придется скорее всего бросить. Поэтому зависимые люди постоянно обвиняют других в своих неудачах, винят стечение обстоятельств, судьбу и т.д. максимально смещая фокус со своей личности. В процессе реабилитации зависимый учится: честно жить с самим собой, четко разбираться в своих желаниях, действиях, ответственности. Выздоравливающий зависимый перестаёт винить мир в несправедливости и корректирует свои дальнейшие действия в здоровом направлении.
08
Выстраивание здоровых отношений с семьёй
Очень часто наркоман считает, что его семья-это источник всех бед для него, а по факту близкие являются одной из самых пострадавших сторон. Проведение семейной терапии, квалифицированными специалистами, индивидуальные консультации с психологами, помогут восстановить здоровые и полноценные отношения в семье.
09
Терапевтические мероприятия с близкими зависимого
Работа над заболеванием «Созависимость». Болезнь проявляется в тотальном контроле и зацикливание на потребностях зависимого человека, в следствии чего возникает широчайший спектр психиатрических и соматических патологий.
10
Консультирование и поддержка родственников пациента
Оказание профессиональной психологической поддержки страдающим близким зависимого.
11
Каждодневные спортивные мероприятия (подбираются строго по состоянию здоровья пациента)
Футбол, волейбол, баскетбол, йога, зарядка, плавание, закаливание организма.
12

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ

Комфорт
Все пациенты получают достойные условия проживания на период активной реабилитации.
Питание
Комплексный и сбалансированный рацион, 4х разовое питание, с учетом личных предпочтений.
Наблюдение
Регулярный осмотр нарколога и психиатора. Строгое выполнение назначений и рекомендаций лечащего врача.
Безопасность
Гарантированная безопасность пациента в условиях соблюдения регламента закрытого центра реабилитации.

ПРОГРАММА «12 ШАГОВ»

Самая эффективная методика в мире лечения наркомании, алкоголизма, а также других форм зависимости, принципом которой является преобразование человека страдающего, от любой формы зависимости, в человека, выздоравливающего от неё. Выздоровление- это длительный, а точнее сказать постоянный процесс, в ходе которого зависимый проходит по всем шагам этой 12-шаговой программы. Программа берет своё начало в 30-х годах прошлого столетия. Она была создана алкоголиками из США. Через некоторое время её переняли и наркозависимые, увидев её эффективность в борьбе с алкоголизмом. В настоящее время программу 12-ти шагов используют для лечения более 100 разновидностей зависимости по всему миру и к счастью очень успешно. Миллионы людей прошли по данной программе и обрели новую, здоровую, свободную от зависимости жизнь. Программа рассматривает зависимость как болезнь. Химическая зависимость это - неспособность человека переживать трудные моменты в жизни, без употребления химических веществ, для изменения своего сознания, чтобы более легко и просто смотреть на окружающий мир, притупляя чувство страха, боли, гнева, обиды, неуверенности, слабости и т.д.

Не стоит винить зависимого в его употреблении, т.к. он является больным человеком. В период употребления сознание зависимого постоянно стремится к воздействию вещества для того, чтобы чувствовать себя комфортно, свободно и легко. К сожалению эти чувства всего лишь иллюзия и зависимый, очень часто, не замечает, как его жизнь разрушается, пока он находится в эйфории употребления.

12 шаговая программа в "Федеральном центре реабилитации наркоманов" в Москве

КОНТАКТЫ:
Если вы или ваш близкий человек столкнулся с проблемой наркомании, федеральный центр реабилитации наркозависимых окажет комплексную помощь в реабилитации зависимого. Для получения первичной консультации, свяжитесь с нами любым удобным для вас способом.
+7 (906) 929-99-92
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Россия,
подразделение в Москве

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