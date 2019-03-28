Приобретение навыков здорового взаимодействия с окружающим социумом

● Большинство социальных связей в жизни зависимого разрушены, либо являются крайне деструктивными. Это происходит потому, что наркоману для поддержания своей наркомании приходится постоянно врать, скрывать, предавать, не сдерживать свои обещания, подставлять и самое главное обвинять окружающих его людей в своих проблемах для защиты своего употребления. Такая манера поведения очень «въедается» и зависимый начинает ей пользоваться даже тогда, когда в этом нет необходимости или она бесполезна. В выздоровлении необходимо приложить не мало усилий, чтобы признать, что центр моих проблем-это я сам. Научиться здоровым взаимоотношениям с окружающими его людьми и усвоить, что никто ему ничего не должен.

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