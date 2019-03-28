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ПРОГРАММА «12 ШАГОВ»
Самая эффективная методика в мире лечения наркомании, алкоголизма, а также других форм зависимости, принципом которой является преобразование человека страдающего, от любой формы зависимости, в человека, выздоравливающего от неё. Выздоровление- это длительный, а точнее сказать постоянный процесс, в ходе которого зависимый проходит по всем шагам этой 12-шаговой программы. Программа берет своё начало в 30-х годах прошлого столетия. Она была создана алкоголиками из США. Через некоторое время её переняли и наркозависимые, увидев её эффективность в борьбе с алкоголизмом. В настоящее время программу 12-ти шагов используют для лечения более 100 разновидностей зависимости по всему миру и к счастью очень успешно. Миллионы людей прошли по данной программе и обрели новую, здоровую, свободную от зависимости жизнь. Программа рассматривает зависимость как болезнь. Химическая зависимость это - неспособность человека переживать трудные моменты в жизни, без употребления химических веществ, для изменения своего сознания, чтобы более легко и просто смотреть на окружающий мир, притупляя чувство страха, боли, гнева, обиды, неуверенности, слабости и т.д.
Не стоит винить зависимого в его употреблении, т.к. он является больным человеком. В период употребления сознание зависимого постоянно стремится к воздействию вещества для того, чтобы чувствовать себя комфортно, свободно и легко. К сожалению эти чувства всего лишь иллюзия и зависимый, очень часто, не замечает, как его жизнь разрушается, пока он находится в эйфории употребления.
12 шаговая программа в "Федеральном центре реабилитации наркоманов" в Москве
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